呼吸系統病毒十面埋伏 促注意衞生

【本報訊】雖然本港已經復常，但近日新冠病毒感染個案仍持續增加。香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，政府再無公布新冠感染數字，令不少人掉以輕心；惟無通報不代表疫情過去，呼籲未打齊針的市民盡快接種疫苗。他又形容，今年是呼吸系統病毒「百花齊放」的一年，多種病毒夾擊，市民要注意個人衞生。

關日華指出，近日新冠變種病毒株BA.2.86正在全球擴散，因其刺突蛋白有逾35個變異基因或具免疫逃逸能力，專家正研究會否成為主流病毒株。關日華坦言，不少市民掉以輕心，但若感染BA.2.86變種株，會頭痛、發燒、喉痛等，與其他病毒株相若；呼籲市民接種疫苗，若打齊針或感染過新冠病毒，就毋須太擔心。而小朋友感染新冠，容易有併發症，包括嘶哮症和腦炎。

籲康復兒童打齊新冠疫苗 學生接種率方面，關日華稱數字尚可，惟部分康復兒童未有接種足夠劑量，呼籲他們打齊針。今年除了新冠病毒，流感病毒、合胞病毒、腺病毒亦繼續流行，他說：「係三疫夾擊，或者好多病毒夾擊」，由於市民過去有社交距離措施保護，缺乏呼吸道病毒的抗體，加上學校開學，擔心會加快病毒傳播。