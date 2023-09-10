精神病患申撤銷有條件出院令 僅批兩成

【本報訊】政府精神健康覆核審裁處在過去5年接獲78宗撤銷「有條件出院令」申請，但至今只有約兩成獲批。精神健康諮詢委員會委員阮淑茵表示，由於患者的會面時間一般不多於半小時，難以短時間內作決定，只能靠查閱過往病歷紀錄，導致很多申請被拒，或維持原判。

就當局提出，醫院管理局跨專業個案會議由病人的主診醫生及醫務社工組成，每兩年自動覆檢患者的「有條件出院令」，阮淑茵建議，應該讓更熟悉患者社區情況的社工和家屬提供意見，避免評估僅限於醫療團隊，以致出現盲點。

學者指需平衡利益 香港大學醫學院精神科學系名譽臨床副教授陳國齡說，醫管局並沒有就「有條件出院令」指標制訂具體指引，醫生只根據臨床評估暴力風險。撤令後很多患者誤以為自己已經康復，有機會失聯或不定時覆診食藥，因此決定需要平衡患者和公眾利益。港大法律學系助理教授張天目說，法例未有明確界定刑事暴力傾向定義；政府可制訂指引註釋，建議參考外國「社區治療令」做法，列明醫護向患者交代覆核權的責任，保障病人權益。

醫務衞生局指精神健康覆核審裁處聆訊時，只有在主席認為已有充分交流溝通後，才會終止與申請人的會面，隨後主席與委員會與主診醫生進一步研究，作出合理及平衡的決定，之後會全面考慮各持份者，包括法律學者的意見。

此外，普通科門診公私營協作計劃近年擴至精神科，讓有輕微情緒問題，但病情穩定患者，選擇由家庭醫生跟進，以集中資源照顧嚴重個案。社會福利署稱如有需要，轄下精神健康綜合社區中心的社工，將參與跨專業個案會議。