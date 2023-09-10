鋪渠反削排水力浸豬場 議員斥政府元兇

【本報訊】打鼓嶺豬場水浸，數以百計豬隻死亡。漁農界議員何俊賢炮轟導致嚴重水浸的「元兇」是政府，指政府不但變相縱容非法傾倒的行為，更於該位置上鋪設排水渠，渠底位置較豬場的水平更高，令去水能力下降，令水浸問題惡化。

何俊賢昨視察受災豬場，指漁農自然護理署派員數十人於兩豬場清理近百豬屍，以及尋找處理被洪水沖走的「流浪」豬隻的方法，希望讓豬場盡早恢復，嚴防疫病，免帶來更大影響。

變相縱容非法傾倒 同時他亦到現場的排水河道了解去水情況，指兩至3年前河道因非法傾倒而淤塞，首次豬場出現水浸，經反映後，昨視察發現政府竟於非法傾倒位置「之上」鋪設排水渠，而其渠底位置居然比豬場的水平位置更高，較原水道、即非法傾倒前的位置高近兩米，他炮轟變相縱容非法行為，令去水能力下降，亦導致今次嚴重水浸的主要原因。

他直斥：「本來條河係好順嘅，有3至4米闊，但有人喺嗰度非法傾倒，雖然反映咗情況，但政府竟然唔清理啲非法嘢，仲喺上面起嗰條排水渠，好明顯係冇顧及附近嘅環境，尤其係豬場。」

他促請政府立即查找問題，並要求盡快修正河道，回復舊有排水道原有能力，以及進一步提升排水功能。