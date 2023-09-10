首8月揭18漁船涉違海事法例

【本報訊】海事處於今年首8個月，於大嶼山南部、南丫島南部、香港島南面和香港東面等水域共進行了31次特別行動，並發現18艘漁船涉嫌違反相關海事法例，現正作出跟進和檢控行動。而上周四（7日）亦聯同漁護署及執法部門，在香港南部水域進行聯合行動，並無發現船隻不適當使用光燈捕魚及進行非法捕魚活動。

根據《船舶及港口管制規例》（第313A章），船隻可在允許光燈捕魚的區域使用光燈捕魚，惟任何船隻在香港水域內為引誘魚類或捕魚使用光燈，須遵守第313A章和《商船（本地船隻）（一般）規例》（第548F章）的規定，即任何光燈的構造、遮蔽、裝設及使用的方式，須以於通過光源的最底邊緣的水平面之上，沒有由該光燈放射的光線可被看見（無論是直接被看見或是經並非海面的任何來源反射而被看見）為準。任何人違反有關法例，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5,000元。