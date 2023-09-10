公僕流失搵原因 賴私企彈性加薪

使命感欠吸引 9個月走逾8100人 近年公務員嚴重流失備受關注。公務員事務局局長楊何蓓茵昨在電台節目中指相比對上兩年，近期人手流失已有所減少，但在去年首9個月內，卻仍多達8,178名公務員離職，其中4,800多人屬退休，其餘約3,000人辭職。她又指本周起簡化着令工作表現持續欠佳公務員退休的機制，雖然申述機會減半，但否認不公平。

對於公務員流失的原因，楊何蓓茵表示，截至去年底，兩年內本港總共減少14萬勞動人口，其中一個原因是私人企業有較大彈性加薪，令部分公務員離開政府，但她認為公務員工作有獨特使命感和滿足感，希望有更多人才加入。

為增加投考公務員的吸引力，她指政府今年起，容許大學三年級學生投考需具學士學位資歷的公務員職位，而參加綜合招聘考試人數明顯增加，由約2,500人增加至約5,300人，其中1,500人是大學三年級學生。而上述新安排適用於22個政府職系，隨着其他職系陸續招聘，相信適用範圍將會擴大。

減申述簡化解僱 否認不公 另政府本周起簡化着令工作表現持續欠佳公務員退休的機制，工會早前指簡化機制如同「快速炒魷」，亦有意見認為簡化機制後申述機會由四次減至兩次，對公務員不公平，或會打擊公務員士氣。

她指機制非針對一次半次工作表現不好的公務員，雖然申述機會減一半，但仍有機會面見上司，表達對工作評核報告的意見，或在觀察期前後申述，因此不會造成不公平，以往4次申述制度太繁複，平衡效率和公平性後減至兩次。她透露，在過去5年，機制僅處理過16宗個案，期望簡化程序後，各部門會更積極運用相關機制。

研更新守則 不用「政治中立」 實際上，政府擬更新《公務員守則》，不再用「政治中立」字眼，原預計今年首季發出草擬版本，但政府早前指守則仍在草擬當中，暫未有具體公布時間表。當局指公務員「政治中立」相等於無論政治理念如何、與任何政黨有工作交往，都要忠誠執行政府部門的決定，有關要求從來沒有改變，並須列於《公務員守則》，問題在於如何表述，才能確保不會有人錯誤演繹。

當局又稱，政府聽到社會上有不同意見，要研究是否保留相關字眼，「再睇真啲」才諮詢公眾，又強調不會「走數」，會爭取在今年內完成修訂守則。