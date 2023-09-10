調查揭逾三成學生 曾參與網絡欺凌

【本報訊】調查發現，本港約三分之一學生曾參與網絡欺凌，13.7%受訪者可能具有高度網絡成癮傾向，22.4%人上網時間更長達7小時或以上。團體建議學校定期舉辦以網絡健康為主題的活動，讓學生學習正確知識，預防墮入網絡陷阱。

遊樂場協會今年3至6月邀請了4,087名6至24歲兒童及青少年填寫問卷，以及10名青少年參與焦點小組訪談。調查結果顯示，約三分之一學生曾參與網絡欺凌，參與主因包括報復（34.5%）、發洩憤怒（22.5%），以及憎恨別人（22.4%）。

網絡成癮者多受精神困擾 調查又發現，13.7%受訪者可能具有高度網絡成癮傾向，22.4%受訪者上網時間長達7小時或以上，而網絡成癮傾向愈高，精神困擾則愈高；相反，與父母關係愈好、家庭經濟狀況愈好、體能愈好及學業表現愈好，網絡成癮傾向則愈低。

中四生嘉豪憶述，自網課起開始沉迷打機，成績由全級首50名退步到百名後，更因不能打機而出現焦慮、不願外出見朋友，常與家人爭吵。後來在持續參與協會的各種活動下，有效管理上網時間及網上活動，令生活規律得以重整，學業亦重回正軌。

協會認為，協助青少年健全成長的關鍵，必須同時加強學生的網絡健康、心理健康及生理健康；建議學校定期舉辦以網絡健康為主題的活動，青少年亦可參與協會舉辦的活動，發掘興趣及強項，養成持續鍛煉的習慣，提升個人體能及社交能力。