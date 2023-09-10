5年80學生自殺 機構倡訂支援策略

【本報訊】青少年自殺數字近年持續上升，令人憂心。調查發現由2018年5月至2023年7月期間，共有80名學生自殺，當中5月考試月為最多學生自殺的月份，共有15名學生均於5月自殺。經社工評估，主要引發青少年自殺的原因是抑鬱等精神病，佔25%；而有59名學生同時有次要自殺原因，主要為學校壓力，佔37.3%。機構建議學校定期推行讓全體師生輕鬆愉快的活動；亦應優先介入被診斷有精神病、與父母關係有衝突及失眠的學生等。

基督教香港信義會社會服務部整合由2018年5月至2023年7月期間，該機構向社會福利署呈交的青少年自殺報告數字。今年首7個月已錄得16宗自殺個案，是過去3年每年平均數目；而引發學生自殺主要原因，其一是精神病，當中又以抑鬱症最為普遍；其次是與父母關係問題，佔22.5%。

同學及父母屬重要預防角色 在80宗自殺個案中，有33.8%人不曾向任何人透露其自殺想法；而自殺學生會透露其自殺想法的對象中，最常見為同學及朋友，有25%；其次為父母，佔23.75%。機構認為，在預防自殺上，同學、朋友及父母的角色尤為重要。

面對青少年自殺問題日趨嚴重，基督教香港信義會社會服務部助理總幹事竺永洪建議學校推行更多全校活動；定期舉行會議商討介入及支援策略的先後次序；以及在高危時間、或就曾自殺個案提供特備輔導服務等。