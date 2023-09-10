學校編配人手同樣難捱 籲釐清極端天氣安排

【本報訊】黑雨導致各區水浸，教育界議員朱國強指在極端天氣下，學校亦深受影響，並去信教育局建議因時制宜，在學校人手及校舍有所修訂及協助。

朱國強指不少學校反映在黑色暴雨警告信號懸掛期間交通癱瘓，校方仍要安排人手到校當值，做法欠彈性，故他促請當局修訂安排，把「黑色暴雨之學校安排」如同「8號熱帶氣旋之安排」。至於校舍方面，他指風暴後不少學校出現嚴重漏水和水浸，建議教育局採取一筆過專款，為學校進行緊急維修。

實際上，教育局已指至今接獲20多宗校舍設施損毀報告，包括水浸、滲漏、停電、物件或設施損壞，個別校舍損毀嚴重，當局正積極協助學校進行緊急維修，透過緊急修葺機制，向受影響的資助學校提供支援，亦會委派工程顧問及承辦商即時與相關學校安排適當的維修，包括臨時修葺，以協助學校盡快恢復正常運作。

有校園需停課搶修 當局亦指若個別學校的校舍或附近環境仍需進行清理或復修工作，學校可按校本情況決定是否繼續暫停面授課堂及校園活動。聖保羅男女中學附屬小學則於本月11日停止授課，進行校舍清理及搶修。