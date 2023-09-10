政府動員善後 7部門250人赴北區清理

【本報訊】本港遭受歷來最強黑雨，各區均有大面積水浸，甚至部分道路出現激流，惟政府被批評事前通知緩慢。政府昨繼續動員到各區進行善後工作，包括到粉嶺馬尾下村搬走路邊樹木殘枝，以及清理通道雜物、垃圾等。當局指昨日動員非緊急部門人員協助善後工作，並指人數將多於一周前應對超強颱風「蘇拉」，而機制下最多每更可動用一萬名公務員，當局最快可在2至3小時內作出通知並動員。

設緊急救援基金供申請 公務員事務局局長楊何蓓茵昨在電台節目中又指出，早前已要求部門根據編制的大小，制訂公務員總動員更表，設有三更並會有輪替，其中第一更的員工需要留意手機通知出動。另外，當局2月時曾做演練，當中仍有需要完善的地方，包括組長與組員溝通，在實地工作後會有檢討。她續稱，經過上次蘇拉的總動員行動後，公眾都期望政府能夠做快一些，令城市盡快恢復秩序，其他未有出動的部門人員亦會從中學習，但不料如此快又要出動。

政府昨啟動「全政府動員」級別，動員共250名分別來自律政司、廉署、教育局、稅務局、海事處、衞生署及環保署7個部門的人員，到北區4個地點協助處理暴雨善後工作，搬走路邊的樹木殘枝。針對不少市民在雨災中財物受損，當局設有「緊急救援基金」，供受天然災害影響而傷亡或財物受損的市民申請。當局表示，會加派人手彈性處理緊急救援基金申請，希望災民可及早得到援助。

此外，不少市民受暴雨影響暫到庇護中心逗留，其中聯和墟庇護中心最高峰時多達220多人，有人衣衫盡濕及「無鞋着」。政府指人員已安排衣服和拖鞋等物資，並協助他們登記緊急救援基金。