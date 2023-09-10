黃大仙站通車 電纜火花四射 再需停駛

重開僅約3小時 隧道滲水出事 因世紀雨災而癱瘓及關閉的港鐵黃大仙站，在昨晨經搶修後重新開放，觀塘綫列車服務亦恢復運作，但因黃大仙站仍有多項設施暫停使用，職員呼籲乘客忍讓及小心滲漏。詎料在3個多小時後，黃大仙站路段的架空電纜發生故障，觀塘綫部分列車運作一度暫停，癱瘓約4小時後始陸續恢復服務。港鐵初步調查後，一號月台（往調景嶺方向）隧道頂之前檢查未有發現有滴水的位置出現滴水，架空電纜絕緣體接觸到水滴後有輕微火花。昨晚收車後，工程人員詳細檢查觀塘綫相關隧道路段。

被雨水倒灌淹浸的黃大仙站在封閉逾一日後，在昨日清晨5時許，港鐵處理水浸損毀及確定鐵路安全運作後，觀塘綫恢復提供全線列車服務，黃大仙站亦重新開放，惟B3出入口則仍須關閉。有市民到達車站後，因未到清晨6點的頭班車時間，故此閘機未有開啟，他為此向港鐵職員表達不滿，指出「閘機未開就不要放人入站」，並聲稱「要搭頭班車趕着開工，早知就搭乘其它交通工具」。

港鐵指出，由於黃大仙站修復工作需時，設施可能需要整個更換，黃大仙站將提供有限度服務，車站會有額外職員協助乘客，預計黃大仙站出入閘及候車時間可能較長，呼籲乘客忍讓並遵從職員指示。而車站內個別位置仍有可能出現滲漏情況，乘客進出車站時請小心留意。另外，該站月台幕門維持開啟，候車時要注意安全。由於該站的升降機及扶手電梯修復需時，港鐵呼籲乘客在可能情況下，可以選擇使用樂富或鑽石山站乘搭觀塘綫列車。

維修4小時再復行 詎料至上午9時許，黃大仙站路段有架空電纜發生故障，觀塘綫列車須一度停運。據了解，故障的架空電纜曾經爆出火花，消防及執法部門人員到場時已經熄滅。而工程人員在黃大仙站一號月台更換了3個絕緣體，並在適當位置疏導滴水，以盡量避免滴水影響架空電纜。

港鐵表示，在上周四晚黑色暴雨下，歷史性的降雨量令黃大仙站及部分觀塘綫隧道出現嚴重水浸，觀塘綫石硤尾至彩虹站全日暫停服務。為盡快重開黃大仙站及恢復觀塘綫全線服務以方便市民出行，港鐵工程團隊於上周五整日及通宵進行修復工作，至昨日早上恢復觀塘綫全線列車服務及重開黃大仙站。

至昨日上午9時40分，一架觀塘綫列車進入黃大仙站一號月台（往調景嶺方向）時，車長留意到隧道架空電纜位置有輕微火花。調查顯示，一號月台隧道頂之前檢查未有發現有滴水的位置出現滴水，架空電纜絕緣體接觸到水滴後出現輕微火花。車務控制中心與車長協調後，即時暫停觀塘綫石硤尾至彩虹站的列車服務。經檢查及完成臨時修復，列車服務於下午1時50分回復正常。

收車後詳查相關路段 初步相信，事件與上周四晚暴雨有關。處理事件期間，觀塘綫石硤尾至彩虹站的列車服務暫停，而黃埔至石硤尾站及彩虹至調景嶺站則維持服務，港鐵安排免費接駁巴士行駛受影響路段。昨日進行搶修期間，為審慎起見，工程人員再次檢查黃大仙站隧道路段，並已處理其他新的滴水位置。昨晚收車後，工程人員繼續詳細檢查觀塘綫相關隧道路段。