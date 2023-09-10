落馬洲清理河道 發現男屍

【本報訊】本港經歷世紀雨災後，當局事後派員清理全港多區的河道雜物，以便有效疏導積水。昨日中午12時許，有工人在落馬洲青山公路新田段近石湖圍路對開，清理在暴雨期間沖落河道的雜物期間，赫見一名男子昏迷倒臥河道，遂慌忙報案求助。救援人員接報到場，經檢查後證實該名男子已經死亡。

執法人員隨即以帳篷遮蓋屍體，同時展開調查，人員在該名相信是中國籍、年約50至60歲的男死者身上，未有發現任何身份證明文件。由於死者身份未能確定，暫時未清楚事主是否在暴雨期間不慎墮河遇溺又或是其他原因斃命。人員把案件列作「屍體發現」，並循失蹤人口等作多方向調查死者身份，至於其死因則有待驗屍後確定。

沙田失蹤男工尋回遺體 另外，上周五凌晨1時許，沙田九肚山紅橋里一幢獨立屋，一名32歲持香港身份證的印尼籍男工，疑在暴雨期間維修花槽時，花槽疑不堪洪水衝擊受損下陷，男工被洪水沖走失蹤。其後，救援人員在附近河道的上、中、下游進行搜救，並在馬料水對開海面作海空搜索，惟未有任何發現。至昨日上午約9時，消防員於馬鞍山燈洲以東約800米海面發現一名男子，把其救起後證實已經死亡。人員經調查後，證實該名男子是失蹤的印尼籍男工，其死因有待驗屍後確定。