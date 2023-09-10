多區塌山泥 茶果嶺疏散 大圍毀車輛

【本報訊】超級暴雨帶來的嚴重破壞力席捲全港，執法部門於上周五晚上8時許接報，指觀塘茶果嶺村一幅約20米乘20米的斜坡，在當日早上的暴雨下出現山泥傾瀉。人員接報到場，經視察後認為有潛在危險，隨即疏散村內64名村民，他們分別由車輛接載至藍田區內的社區會堂臨時棲身。至昨晨現場仍未解封，執法人員封鎖村內小路，土木工程拓展署人員繼續在場調查，同時出動無人機勘察山坡環境，若當局認為現場環境安全，便可讓村民返回寓所。

耀興道恐塌石 環翠車場遍泥濘 此外，昨日下午約2時，執法部門接獲水務署職員報案，指大圍下城門水塘道發生山泥傾瀉，且有多部車輛被波及。救援人員接報趕至，發現上址一條通往白田村第五區的道路，被傾瀉的山泥封堵，傾瀉面積約10米乘5米。被山泥波及的車輛，包括3部私家車及一輛電單車，當中有私家車更被山泥推向路旁。消防隨即在場清理，期間白田村居民均須徒步出入。

另外，早前發生山泥傾瀉的筲箕灣耀東邨耀貴樓對開的耀興道，昨日路面仍布滿大量巨石及山泥，山坡上鬆散的泥土更露出數塊巨石，有隨時墮下的危險。其後，多個部門派員到場勘察，由於巨石龐大，暫時未能估算清理工作何時開始，耀興道須繼續全線封閉，巴士站亦暫停使用。同時，耀東邨有多幢樓宇因水管爆裂須暫停食水供應，居民均需落街取水。至於遭洪水淹沒的柴灣環翠商場停車場，昨日積水已被抽走，惟地上遍布泥濘及垃圾，在場仍有小量汽車，車身及車頂均布滿泥濘恍如「泥鴨」，需等待拖車拖走善後。