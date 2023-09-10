石澳缺糧甚孤苦 南區豪宅危危乎

暴雨復山崩 居民寸步難行 經歷百年一遇超級雨災後，全港多處滿目瘡痍，港島南區豪宅成為另一重災區出現山崩，位於大潭紅山半島海邊有山體滑坡，3間獨立屋對落斜坡有大面積山泥塌下致地基外露，有獨立屋恍如危立懸崖，隨時隨山泥一併塌下，當局已派員視察以確定斜坡是否安全。另外，因通往石澳的唯一行車路，受山泥傾瀉及路陷影響封閉近兩日，加上石澳村及大浪灣村近乎斷網斷電，令兩村慘變「孤島」。前日有村民經社交網求助，有人更自掏腰包急乘快艇撤離。當局昨日出動挖泥機清理堵路山泥，並循水路運送物資入石澳救急，預料石澳道最快今晨恢復全面通車，居民有望不再坐困愁城。

截至昨日中午12時，土力工程處接獲60宗山泥傾瀉報告，當中已完成檢查35宗相對較嚴重的山泥傾瀉事故，包括16宗涉及全面封路、5宗局部封閉行車線及4宗涉及疏散民居。昨日社交網流傳一張大潭紅山半島有山泥傾瀉的照片，初步估計照片在石澳道對落海邊的土地灣拍攝，可見紅山半島面向石澳道海邊的一處斜坡，有一幅面積偌大的山體滑落海邊，現場露出一片「光禿禿」，沒有綠色植被而外露的黃色泥土。而在滑坡對上位置的3間獨立屋俱露出地基，位於中間的一間獨立屋地基懸空，狀況顯得危危乎，似乎隨時會塌落海邊。

有人用快艇載客 每程索價二百 另外，出入石澳的唯一行車路石澳道，在上周四深夜經歷黑雨下出現山泥傾瀉及路陷，導致石澳道需要全線封閉，石澳村及大浪灣村有數千居民無法經陸路進出，加上村內固網電話近乎中斷，部分民居更加沒有電力供應，居民儼如被困「孤島」。有居民批評政府沒有及時提供協助，期間又沒有交代重開石澳道的進展，只聽聞搶修工作可能需時5周。另有村民指出，雖然有人利用快艇接載其他村民由石澳前往柴灣，惟每程索價200元，有部分村民早已自行撤離，但村內長者、行動不便人士及寵物卻無法疏散形同被遺棄，故此希望當局制訂撤離方案，安排船隻撤離村民及作出臨時安置，同時盡快解決村民基本生活需要。

當局後知後覺 被困兩日始支援 另有網民在社交網貼文，指出「有住喺石澳嘅朋友求救，自超強颱風走咗之後，條路都唔係幾通得番，但再加上500年一遇的暴雨，石澳道應該斷開咗幾個位置」。有網民又稱區內電話不通，「沒有街線，只有極弱電話data，食水有，電力有，食物可能唔太多」並建議「如果大家有水運方法，可以喺柴灣過去帶自己嘅食物去，最好夾船一齊去。絕不建議行走山路，包括龍脊」。最後該網民表示：「朋友家中有BB，已經努力尋找區外嘅酒店暫住」。

政府後知後覺，在居民被困近兩日後，始有跨部門人員作出支援。南區民政事務處和當區「關愛隊」乘消防船，用水路運送乾糧、藥物和電話卡等物資到石澳，其後協助近200名居民，乘消防船等撤離至市區，民政處預備銅鑼灣社區中心接收經消防疏散的村民。路政署及土木工程拓展署緊急修葺石澳道兩個山泥傾瀉位置，至昨晚近9時半重開一條行車線，並僅讓輕型車輛經過。路政署會繼續搶修，經確認安全後，冀能最快在今日清晨6時，讓單層巴士駛經涉事路段，讓居民可以進出石澳。另外，港燈接獲由石澳村和大浪灣村共6戶的停電求助，經搶修後受影響的住戶已恢復供電，並確定石澳村及大浪灣村的供電正常。