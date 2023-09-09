冰鑑春秋：天方夜譚的認知作戰

蔡英文訪問非洲的伊斯瓦蒂尼，簽署了3項合作備忘錄，第一項是提供當地婦女創業貸款，第二項是高雄市與姆巴巴內市締結姊妹市，第三項則是此行的重頭戲，那就是在伊國興建戰略儲油槽。蔡英文強調雙方合作興建戰略儲油槽已談論許久，現在簽訂備忘錄，要特別感謝國王幫忙。消息傳出，綠媒開始大做文章，繪聲繪影地指出這個戰略油槽未來將提供給台灣海軍使用，不僅顯示伊國與台灣的關係更加穩固，而且讓台灣擁有更多的戰略資源云云。

台灣的戰略油槽建在伊斯瓦蒂尼？這種說法真的有人會相信？就別提伊國遠在非洲，台灣一旦有事根本緩不濟急，更重要的是，伊國是個不折不扣的內陸國，連港口都沒有，光是要把儲油送出，就不知要花多少時間，如果台灣真打算這樣做，那解放軍可能會笑到棄械投降。

事實是這個戰略油槽本就是伊國為解決自身石油戰略儲備，要求台灣幫忙興建的，跟台灣海軍毛關係都沒有。而明明就是為了討好伊國出錢出力，蔡英文居然還「感謝」該國國王的幫助？綠媒大概也覺得如實報道臉上掛不住，才故意曲解成提供海軍的戰略資源，想用認知作戰避免社會的撻伐。

民進黨開口閉口民主人權，卻必須萬里迢迢去拍一個專制國王的馬屁，而這個專制國王每年還舉辦「蘆葦節」大肆選妃，完全無視國內少女的人權，只為了自己的享樂。無怪這次蔡英文出訪，很多酸民建議伊斯瓦蒂尼國王乾脆把蔡英文選走，讓台灣少一個禍害。

不過，隨蔡英文出訪的還有綠營著名的女權鬥士范雲，不知范大委員敢不敢發揮道德良心，當面直斥國王的惡行以維護當地婦女的人權？