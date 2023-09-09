激濁揚清：烏克蘭就是烏煙瘴氣

烏克蘭國防部再爆貪腐醜聞，有無人機生產商不僅涉嫌向國防部提供三成回佣，以換取55架無人機供應合約，到頭來更只交付4架無人機，當中僅一架適航。坊間很多人常誤寫了別字「污煙瘴氣」，惟若有留意新聞的便不會寫錯，因為烏克蘭就是烏煙瘴氣。

據烏克蘭調查媒體Bihus報道，上述問題合約涉及款額折合約1.71億港元，國防部已預付約1.38億港元。此外，無人機生產商被揭由前議員羅森布拉特之妻擁有。沒有最黑、只有更黑的是，前合夥人波日達耶夫踢爆合約包含國防部30%所謂稅收，嚴重溢價，自己拒絕簽署合約，但羅森布拉特偽造簽名，並解除他的董事職務。國家安全局目前調查認為，生產商與國防部合謀從溢價合約牟利，已查封生產商銀行帳戶。怪不得有人會對勸和促談惡言相向，畢竟大發國難財的機會豈容別人搞砸？

關於烏克蘭的貪污新聞，早在俄烏爆發衝突前已常見於報端，即使來到了烏國存亡之秋，仍是毫不收斂。總統澤連斯基早前撤換國防部長列茲尼科夫，又解除所有地區徵兵辦公室負責人的職務，擺出基輔政府嚴肅看待高官屢爆貪污、地方被指非法斂財等醜聞。諷刺的是，戲子總統的岳母被揭今年斥資約3,800萬港元，在埃及紅海度假勝地埃古納購置豪華別墅。有埃及政治學家質疑，這是以西方資金購買。這除了令人思考置業時機與外界觀感外，亦令人對戰爭及軍工複合體別有一番體會。

澤連斯基開出極辣條件：取回烏克蘭1991年確定的國家邊界，否則拒絕與俄羅斯進行談判。這根本就是力求戰爭無限期延續，軍民再死若干；仗繼續打，貪污、黑市倒賣軍火便不會畫上句號。對某些人來說，勝利與否並不重要，獲利才是頭等大事。