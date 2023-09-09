強詞有理：到底誰崩潰

最近西方媒體幾乎一面倒唱衰中國經濟，極盡誇張之能事，有的甚至形容為「無可救藥」，既有「崩潰論」的老調，也有幸災樂禍的味道。而內地媒體則堅持積極樂觀的態度，中國駐美大使謝鋒更在美媒發表文章，指出「中國經濟發展比你想像的更好」。真相到底如何？數字可以說明一切。

在剛結束的兩個月暑假期間，中國境內旅遊高達18.4億人次，實現旅遊收入超過1.2萬億元人民幣；出入境旅遊也達到8,200萬人次，成為多年來旅遊市場最繁榮的暑期。除了旅遊市場強勁復甦，電影市場更是一片火熱，暑期檔觀影人次超過5億，總票房達到200多億元人民幣，創下歷史新高。見微知著，這些數字反映消費暢旺，怎麼看也看不出一點崩潰的迹象。

事實上，國內消費對經濟增長的作用正日益凸顯，上半年的貢獻率達到77.2%，明顯高於過去的水平，而且還有很大增長空間。如果中國經濟真的像西方所形容的那麼惡劣，消費市場還會如此火熱嗎？單是7月1日至8月31日，全國鐵路累計發送旅客就超過8億人次，這個數字對任何國家來說都是難以想像的。

當然，不是說中國經濟一帆風順，疫後復甦難免會出現波折，疊加外圍環境欠佳，以及美國不擇手段的遏制打壓，中國經濟確實面臨下行壓力，這是毋庸迴避的事實。但環顧全球，當今哪個經濟體沒有遇到溝溝坎坎？中國出口下跌，難道其他國家沒有下跌？看看南韓、日本、印度、越南等國的出口數字，就知道孰優孰劣。

西方國家更不堪。英國第二大城市伯明翰宣布破產，英國政府即時表明不會出手施援，其實不是不想施援，而是無能為力。通脹居高不下，經濟瀕臨衰退，財政入不敷支，民眾怨聲載道，英國政府自顧不暇，拿甚麼救助伯明翰？美國也好不到哪裏去，單是高債務、高通脹、高利息這「三高」就足以要命，何況還有政黨惡鬥、種族矛盾、槍枝暴力、毒品氾濫以及所謂的「零元購」等種種亂象，老美不暇自哀，反而不斷唱衰中國，真不知其底氣從何而來。

家家有本難唸的經，每個國家和地區都會遇到這樣那樣的問題，這是很正常的。最不正常的是，西方總是戴着有色眼鏡看中國，以致荒腔走板，一時炒作「威脅論」，一時鼓吹「崩潰論」，簡直是精神分裂。