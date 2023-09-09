龍吟虎嘯：美國新兩手難取勝

中國國家安全部日前發文，指出美國對華戰略有「老兩手」和「新兩手」，有明顯的「兩面性特徵」。

所謂老兩手，就是在中國改革開放這40年中，美國一方面拉攏中國融入國際體系，拓展合作，另一方面悄然推進對華滲透遏制，此乃「接觸＋遏制」。而所謂新兩手，就是「競爭＋管控競爭」。競爭特別是美國言必稱的「戰略競爭」，大大改變了美國對華戰略的方向，把中美關係推向全面博弈和緊張甚至軍事衝突。美國為了「不失控」和避免自己重大損失，又要「管控競爭」，令自己始終處於有利地位。

美國這種兩面三刀的對華戰略是有歷史淵源的，是由中美兩國格局、世界格局的演變造成的，也是由兩國不同的政治社會制度造成的。新中國成立之初，世界已進入社會主義國家與資本主義國家的冷戰時代，兩大營壘全面對立。1950年爆發的抗美援朝戰爭，就是冷戰進入熱戰、兩大營壘發生軍事衝突的產物。抗美援朝開始後，美國和西方全面長期封鎖、圍堵中國，那時中美之間可說沒有接觸，只有「遏制」——是比遏制更兇狠的封鎖和圍堵，美國和西方想困死中國。

中國推行改革開放，引進外資和先進的科技及管理方法。對國際資本而言，新中國是一塊廣袤的、未開墾的處女地。那時候美國西方和日本等國家經濟高速發展，大量游資像鯊魚嗜血般湧入中國市場，開始了對華「接觸」。當然，這個「接觸」絕不僅僅是資本、科技和開拓市場的「接觸」，還有美國西方對社會主義國家推行已久的「和平演變」，用美國西方的政治和價值觀、意識形態、思想文化影響、腐蝕、顛覆中國的社會主義，讓中國改旗易幟，這就是要在根本上「遏制」中國的崛起。

可是，美國的戰略失敗了，中國的經濟發展了，中國特色社會主義強大了，對美國的霸權更不買帳了，於是美國推出「新兩手」，然而效果更糟。