坦言集：政權之爭

美強中弱之勢，一時之間未能扭轉，特別是在人們的感覺，改變往往是十分滯後，中國便不能不從政治尤其是政府來加強，以抑止民心失落，和加快建立社會裏對國家民族、社會社區的信心、歸屬感與投入。這當然要由執政黨的中國共產黨和政府精英做起。

首先是禁止裸官現象。一定級別的官員，包括國家企業專業單位的管理人員，一是不准有外國護照、外國居留權；二是直系親屬不能有外國護照、外國居留權和長期居於國外（工作外派除外）。上世紀80年代以來，前蘇聯和東歐國家變天是始自美歐留學者當權，繼而在政權崩潰後推動「改革」，陸續上台的大多是拿了美國籍回國，其中不一定都是美國情報系統收買，但多是崇拜美國或感情親美國。他們與美國情報系統策動的一群結合起來，便是這些國家近二、三十年政治顏色革命的基礎。

中國最近揭露多宗間諜案，涉及人員眾多，包括各行各業精英，可能還是冰山一角。他們並不是單純為了美國提供的金錢誘因，而是對中國沒有信心，甘心投靠美國，以為美國代表比中國更美好的社會發展、人生前途。而當中國社會精英包括大學教授和高官高管都是這樣迷信，或容易被欺騙，社會便有頗大問題，處於重大的危機風險中。香港黑暴是特殊的例子，因為有殖民主義的歷史因素，但內地社會，參照前蘇聯和東歐，包括俄羅斯的經驗，政治社會形勢並不優勝。

裸官的禁制政策應嚴格執行，也應在國營機構推行。企業事業單位與大學等可聘外籍人員，但應表明是外籍，有一套管理方法，不能冒充中國國籍，滲透入政府社會重要決策中心。俄羅斯首推的外國代理人法規，要求媒體有相當比例的外資控制，便要宣布為外國代理人，另行管理。最重要的作用是公開外國背景，不讓其蒙騙社會大眾。另行管理可寬可嚴，關鍵是國家安全的防衞。

美國在上世紀80年代以來的政治外交行動，都是為了推翻共產黨的政權。但蘇聯瓦解之後，顏色革命已不單止反共，而是為了美國霸權，要推翻所有不服從其霸權和背後的美國利益的國家。中國既是共產黨政權，又不服從美國，當在推翻政權之列。中美之爭中最激烈和決定性的鬥爭，便是誰掌握官員精英，便掌握政權。這是美國化的最終結果。