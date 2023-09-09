政情：崔定邦搭的返屋企 遇上演員司機

前晚深宵開始嘅黑色雨夜，香港旅遊業議會理事崔定邦電召的士返家。當佢上車嘅一刻，就發覺司機望落有啲面善，聽埋對方把聲就更感熟悉，結果佢好快就醒起，眼前人咪就係……「乜又係你呀，陳生！」

曾拍宣傳片 籲扣好安全帶 其實只要留意一下駕駛座旁邊嘅的士司機證，就知「陳生」唔係姓陳，只不過因參演電視台某處境劇嘅關係、飾演「食屎陳師奶」嘅老公「陳生」而廣為人知，從而蓋過原本姓名「黃志榮」。話說黃志榮一方面係兼職的士司機，另一方面係特約演員，因此佢喺鏡頭下仲有其他角色，譬如運輸署一則宣傳乘客須扣安全帶嘅廣告，佢就負責飾演小巴司機，其「乘客嘅最高刑罰係罰款5,000元同埋入獄3個月㗎」嘅台詞，10多年來都有好多人清楚記得。

說到底作為的士司機，「陳生」嘅工作態度同駕駛技術又係點呢？崔定邦喺社交平台貼文，話對方好有禮貌咁透過電話確認上車地點，而即使外面橫風橫雨，佢手車都好淡定。當抵達目的地，崔定邦好奇咁問對方，應該稱呼「黃先生」，還是「陳生」？結果佢好開心話「陳生」，又強調自己住喺列堤頓道，而老婆就係「食屎陳師奶」。