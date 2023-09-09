政情：維修仍多滲漏 江玉歡：十三街似危樓

唔少議員要求把土瓜灣十三街納入重建計劃，但至今不得要領。議員江玉歡（Doreen）尋日實地視察暴雨後災情，佢質疑十三街同啟德運動場館為鄰，呢邊似危樓，嗰邊就傾緊發展，究竟係一個乜嘢嘅城市規劃？

Doreen喺社交平台貼文同上載短片，話收到幾個土瓜灣嘅市民求助，因為暴雨令該區道路嚴重水浸，唔少市民家中亦遭暴雨湧入而水浸。Doreen今日去到土瓜灣十三街視察情況，佢形容現場情況令人揪心，嗰度有幾個單位屋內滿布水桶嚟接住天花滴下嘅雨水。

質疑政府城市規劃 唔單止咁，Doreen話諷刺嘅係其中兩個單位啱啱完成樓宇更新大行動，然而公用地方已出現嚴重漏水，維修所引致嘅雜物幾個月都未清理，堆積喺天台上，令漏水情況更加嚴重，亦成為老鼠天堂。居民尋晚徹夜難眠，忙於清理天花同窗邊嘅漏水。眼見幾座啱啱維修嘅大廈水漬斑斑，油漆工程馬虎，但市民就要付費，不禁問咗句點解呢？

Doreen認為當局應該吸取呢次世紀暴雨嘅經驗教訓，徹查暴雨引發多區嚴重水浸嘅原因，更要建立極端天氣緊急應對機制，做好提前預判、應急處置同資訊發放工作，確保今後遇到呢類自然災害時，能夠守得牢、扛得住，唔好令市民喺緊急情況發生時手足無措、慌亂無助。