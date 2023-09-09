政情：黃家和港鐵站避難 職員派糧窩心一晚

突如其來嘅黑色暴雨，令好多人歸途受阻。香港餐飲聯業協會會長黃家和前晚深夜返家途中，其座駕被水淹浸，無奈棄車逃生，涉水至港鐵站暫避，結果等了又等，豪雨仍未停止，最後幾經轉折先至返抵家門，但隨即又要安排拖車移走拋錨嘅座駕，真係麻煩。

前晚黃家和揸車到上環接載女兒Karen，然後改由女兒驅車返回南區嘅寓所，途經黃竹坑時傾盆大雨，駛入積水路面時方發覺係低窪地帶，車輛迅即被水淹浸、引擎熄火、照明全滅，消防員火速到場施援。黃家和形容打開車門嘅一刻，洪水湧入車廂。逃出座駕嘅黃家和兩父女，按消防員建議往地勢較高處暫避，於是就涉水前往就近嘅海洋公園港鐵站。黃家和記得當時約莫係11點半。

水淹座駕家門難返 置身港鐵站無疑可避過豪雨，但去到尋日凌晨1點半左右，有港鐵職員要求黃家和同站內其他落難嘅市民離開，因為服務時間已過，車站需拉閘關閉。黃家和聞言即請求對方，容許大家繼續逗留，畢竟外面雨勢絲毫未減，街道形同澤國。結果片刻之後，對方似徵得上級意見，只要大家唔會越過大堂範圍，就可以繼續喺站內避雨，其後港鐵職員更派發餅乾同飲用水，窩心嘅舉動令黃家和大為讚賞。

豪雨徹夜未止，渾身濕透嘅黃家和見車站大堂內有冷風機，於是脫下部分衣物送往吹乾，如是者去到黎明，港鐵頭班車開出，但黑色暴雨警告信號依然，政府仲話「極端情況」會維持至午夜添。最後黃家和同女兒Karen乘搭港鐵列車往金鐘站，繼而由另一個女兒同女婿接走，歸途可謂迂迴。

黃家和話唔明白天文台擁有咁多先進設備，竟然未能及早發出預警，當佢打999求救時，電話另一端就話全港有好多同類事情發生，要佢耐心等待！水退之後，被水淹浸嘅座駕，會召拖車送往維修，儘管勢必破財，但黃家和話會視為人生中一個最特別嘅經歷。