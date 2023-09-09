泳灘水質最新評級 青山灣馬灣東灣欠佳

【本報訊】環保署昨日公布39個憲報公布泳灘，以及一個非憲報公布泳灘的最新等級評定結果。23個泳灘的水質被評為良好，15個為一般，青山灣泳灘及馬灣東灣泳灘為欠佳。

比較上周公布的泳灘等級，銀礦灣泳灘的等級由三級升為二級。馬灣東灣泳灘的等級由二級轉為三級。環保署指，泳灘水質的轉變屬一般泳灘細菌水質的正常變動。

23泳灘獲評良好 一級泳灘包括長洲東灣泳灘、淺水灣泳灘、舂坎角泳灘、石澳泳灘、清水灣第一灣泳灘、銀線灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、南灣泳灘、深水灣泳灘、聖士提反灣泳灘、廈門灣泳灘、赤柱正灘泳灘、洪聖爺灣泳灘、大埔龍尾泳灘、橋咀泳灘、塘福泳灘、觀音灣泳灘、三星灣泳灘、蘆鬚城泳灘、龜背灣泳灘、中灣泳灘、上長沙泳灘及貝澳泳灘。

二級泳灘包括釣魚灣泳灘、黃金泳灘、近水灣泳灘、海美灣泳灘、大浪灣泳灘、加多利灣泳灘、蝴蝶灣泳灘、麗都灣泳灘、新咖啡灣泳灘、下長沙泳灘、舊咖啡灣泳灘、銀礦灣泳灘、更生灣泳灘、汀九灣泳灘及愉景灣。