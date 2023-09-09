廢車變儲毒櫃 檢2000萬元貨 拘23歲仔

粉嶺「過車」斷正今提堂 本港治安不靖，販毒開賭無日無之！執法部門早前根據線報，經調查後於前日掩至粉嶺區掃毒，期間發現一名青年駕車停泊路旁後，從一輛廢車內取出一批懷疑毒品疑似「過車」。人員上前截查，當場檢獲總值約2,000萬元的懷疑可卡因，該青年涉嫌販毒被捕並於今日提堂。另外，人員同晚搗破上水一個百家樂賭檔，拘主持及賭客共22人，部分人將於下月初提堂。

執法人員早前根據線報及經調查後，於本周四在粉嶺區展開掃毒行動。期間，人員發現一名形迹可疑男子，把一輛私家車停泊在粉嶺沙頭角公路，繼而從旁邊另一輛廢棄私家車內，取出一批懷疑毒品，並轉移至其私家車上。

人員見狀認為時機成熟，隨即上前截查該名男子，經初步調查後，以涉嫌「販毒」罪，拘捕該名姓阮（23歲）本地男子。行動中，人員檢獲約25公斤懷疑可卡因，總值約2,000萬元。被捕男子其後已被控以一項販運危險藥物罪，案件會於今日在屯門裁判法院提堂。

上水搗百家樂賭檔拘22人 另外，為配合粵港澳三地聯合反罪惡行動「雷霆2023」，大埔區執法人員經深入調查後，於本周四傍晚，突擊搜查位於上水新康街一個樓上單位，搗破一個非法百家樂賭檔。人員於單位內，以涉嫌「經營賭博場所」，拘捕一名54歲女負責人。另外，上述處所內的3男7女本地人士、以及4男7女內地人士，年齡介乎30至65歲，亦涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，人員檢獲兩張百家樂枱、籌碼賭具、一批家具及約26,220元現金。

該名54歲女負責人其後已被暫控一項「經營賭博場所」罪，而另外一名本地男子、3名本地女子、3名內地男子及兩名內地女子，亦已各被暫控一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於10月10日在粉嶺裁判法院提堂。