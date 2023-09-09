金錢爭執釀血案 妻中刀危殆 夫墮亡

鄰居聞打鬥聲揭發 檢走菜刀 秀茂坪發生倫常命案！一對年齡相差14年的夫婦，昨日凌晨在寶達邨單位，懷疑因故發生爭執，並且發生激烈打鬥，少妻遭利器施襲浴血昏迷，驚動鄰居報案求助。惟執法人員接報趕至，56歲丈夫被發現墮樓身亡，其妻子經送院救治後危殆。人員在場未有檢獲遺書，經初步調查後，案件列作「企圖謀殺」及「自殺」案，相信兩人因金錢問題爆發爭執釀成血案。

結婚多年育有7歲女兒 現場為寶達邨達翠樓一單位，墮樓身亡男戶主56歲，其妻子42歲，據悉男戶主任職足底按摩師，妻子任職足部美容師，兩夫婦結婚多年，育有一名居於內地的7歲女兒。昨日凌晨一時許，有鄰居乍聞上址單位傳出救命聲，在循聲查看後，赫見該對老夫少妻在屋內打鬥，妻子最後更被打至血流披臉，身體多處受傷倒臥血泊，鄰居見狀隨即制止，同時致電報案求助。執法人員接報趕至，發現男戶主倒臥大廈平台，重創昏迷奄奄一息，經救護人員檢查後，證實他當場死亡。

人員同時在案發單位內發現少妻半昏迷，身中多刀受傷，救護員即場替其急救並由救護車急送伊利沙伯醫院，經搶救後情況危殆。人員在案發現場未有檢獲遺書，初步調查顯示，男戶主與妻子曾經因金錢問題發生爭執，其後男戶主以利器襲擊妻子後墮樓身亡，死者死因則有待驗屍後確定。執法部門把案件列作「企圖謀殺」及「自殺」。據悉，人員事後在案發現場，檢走菜刀及磨指甲的金屬器具，不排除為涉案兇器。

今年已爆多宗倫常命案 今年初至今本港發生多宗同類的倫常命案。5月1日凌晨3時許，將軍澳厚德邨德志樓一名71歲姓蘇男戶主，疑因瑣事與其65歲姓李妻子爭執，期間有人情緒激動，以一支約50厘米長木棍襲擊妻子，李婦頭部受傷。其後，蘇男由單位廚房攀窗而出，飛墮至大廈對開休憩處花槽當場死亡，李婦則被送院救治。

另在2月8日清晨5時許，沙田乙明邨明信樓一名90歲老翁，疑因噪音問題揮菜刀斬傷75歲妻子，其後疑因畏罪墮樓重創昏迷。遇襲婦人頭及雙手受傷。救援人員把二人送院搶救，老翁其後證實不治。