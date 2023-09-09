醫健：醫健寶庫：小兒為甚麼要做推拿？

按摩可以放鬆肌肉，解除身體疲勞，是現時流行的一種保健活動。不少人認為推拿與按摩的概念相似，的而且確，推拿以及按摩原本都是中醫傳統手法之一，清代《醫宗金鑑‧正骨心法要旨》中就有提及正骨八法分別是「摸、接、端、提、推、拿、按、摩」。

能治療發燒咳嗽腹瀉 時至今日，推拿依然是中醫治療疾病的一種方法，又可稱為手法，較常用於骨傷科疾病以及各種痛症，如頸椎病、肩周炎、腰痛等等。

小兒推拿與一般推拿不同，對象一般為5歲或以下的小孩，超過5歲的小孩對治療的效果反應較弱。小兒推拿能治療大部分兒科疾病，包括發燒、咳嗽、腹瀉等等，治療效果亦很好，十分值得推廣。

為甚麼小孩子生病不食藥，而選擇進行推拿？中醫理論認為小兒為「稚陰稚陽，形體未充，易虛易實」，意思即是小孩正值生長發育時期，容易受外界影響。如果輕易給予小兒藥物，有可能對其生長發育造成不良影響，而推拿則是物理刺激，並無副作用，因而被推崇。

一些簡單的小兒推拿手法，例如捏脊、摸腹等等，是家長也能掌握的手法，家長可在家中為孩子進行小兒推拿，亦是一項不錯的親子活動。

當然，如孩子出現發熱、腹瀉等較為嚴重的病徵，還須交由專業的中醫師作診斷及治療，以免延誤病情。

香港大學李嘉誠醫學院中醫藥學院助理講師謝偉豪

香港大學李嘉誠醫學院