猴痘再增病例 累計44宗

【本報訊】本港再現猴痘確診個案，衞生署衞生防護中心昨日稱，個案涉及一名過往健康良好的42歲男病人。他於上月28日開始出現局部皮疹，其後於本周三（6日）到衞生署灣仔男性社會衞生科診所求診。病人情況穩定，並已獲安排入住瑪嘉烈醫院；本港至今共錄得44宗猴痘確診個案。

潛伏期曾到訪內地 初步調查顯示，他於潛伏期曾到訪內地，而據病人提供資料，於潛伏期內只曾在香港有高風險接觸。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，包括病人於潛伏期內的高風險接觸、接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織。

中心再次呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀（包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等）或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。市民亦應時刻保持良好個人及手部衞生，預防經接觸傳播或感染病毒，並避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。