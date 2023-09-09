將軍澳藥房管有未註冊藥油

【本報訊】衞生署昨公布，本周三（6日）根據情報到將軍澳新都城第二期高層地下的仁康中西藥房（香港）有限公司有未經註冊中成藥。署方昨日已採取行動調查該藥房，涉嫌非法管有一款名為「張權破痛油」的未經註冊中成藥。

調查顯示，上述產品的包裝雖然與本港一註冊中成藥產品（註冊編號:HKP-01548）相似，但其產品英文名稱與香港中醫藥管理委員會的註冊紀錄不符。此外，該產品的標籤沒有列載香港中成藥註冊編號及註冊持有人名稱。調查仍在進行中。

衞生署籲市民停用 署方指，根據《中醫藥條例》（第549章）第119條，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥，違例者最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。待調查完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司的意見，並會將個案轉介管委會以考慮是否需要採取紀律行動；市民如購得上述未經註冊中成藥，應立即停止使用。如使用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。

發言人補充，市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的中成藥於產品標籤上附有香港註冊編號，格式為『HKC-XXXXX』或 『HKP-XXXXX』，可於管委會網頁查閱註冊中成藥名單。