研究：外賣平台預設走餐具可減塑

【本報訊】外賣平台盛行下，即棄餐具的使用大增。香港大學昨公布一項研究發現，若平台預設訂單「不需餐具」，以及派發積分等獎勵，能令眾多人最終沒要求餐具，估計這些「綠色助推」推展至全中國市場，能每年減少逾217.5億套即棄餐具，相當326萬噸塑料廢物。

「綠色助推」無礙業務 港大經管學院與多地學者共同研究內地外賣平台的20萬名用戶，在2019年至2021年於內地10個主要城市的每月點餐紀錄等數據，其中一間外賣平台的應用程式為遵守各城市的最新環保規定，增加彈出窗口，要求顧客在訂單中明確選擇所需即棄餐具的數量，亦預設為「不需餐具」；並且提供非金錢獎勵的綠色積分，作為「綠色助推」。

研究發現，在實施綠色助推後，試點城市選擇「不需餐具」的訂單比例立即倍增。而研究期間，試點城市和其他城市的訂單總額和訂單數目趨勢相同，顯示綠色助推對外賣平台業務沒有負面影響，也未有出現消費者因不喜歡新的選擇模式，而較少使用外賣平台的情況。

團隊又指，在實施綠色助推後，個別群組對綠色助推反應更正面。其中，女性消費者選擇「不需餐具」的訂單增加21.4個百分點，男性消費者的增幅為18.4個百分點。至於中老年消費者「不需餐具」的訂單比例顯著增加30至34個百分點，反而18歲至24歲的消費者僅增加11.9個百分點。

港大經管學院經濟學及管理與商業策略副教授何國俊表示，「助推」可用作改變行為的強大誘因，整體環保效益卓著。他們又擬於其他網上外賣平台，嘗試實施類似的綠色助推，以減少全球塑料廢物。