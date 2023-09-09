港辦可持續時裝賽 德國設計師奪冠

德國設計師Nils Hauser（右二）憑多功能穿着的服裝，奪得可持續時裝設計大獎。

【本報訊】都市人喜歡追潮流，經常換新衣，不知覺間污染地球。有機構在港舉辦全球最大型可持續時裝設計大賽，推動循環時尚。其中德國設計師以重用物料，設計並製出多功能穿着的服裝，奪得大獎，期望一眾設計師能攜手減少時裝廢料問題。

時裝業為世界上污染最嚴重的行業之一。全球每年銷售約千億件服裝，自2006年以來增長50%，當中大部分衣服在生產一年內就被棄置，變相每秒便有一輛垃圾車大的紡織品被堆填或焚燒。非牟利機構「Redress」指出，服裝對環境的影響有80%是取決於設計階段的決定，在「創意香港」協辦下，前晚舉辦全球最大型可持續時裝設計總決賽。

經過長達9個月的競賽，來自德國、擁有德國杜塞爾多夫時尚設計學院的國際時裝設計學位的Nils Hauser從澳洲、加拿大、法國、香港、印度、斯里蘭卡和美國的其他8位總決賽設計師中脫穎而出，獲得大獎。他以重建被摧毀的城市為概念，設計出一系列多功能服裝，例如有4種不同穿着方式的背心、可以摺疊成面具的衣領，而物料則升級再造梳化的裝飾布料，以及老舊家用帳篷，並使用水性染料，減低對環境的污染。

減少時裝廢料問題 Nils Hauser表示，每位設計師都有能力減低時裝廢料的問題，只要共同努力，就可以為環保作出改變。他將有機會與國際時裝團隊合作，設計2025年春季的可持續服裝。Redress創辦人Christina Dean相信，時尚需要加入可持續性和循環性的元素，只要每人多走一步，便能減少時裝對環境的影響。