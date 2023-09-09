青年自殺率創新高 失業低學歷易入絕路

生命熱線每月接聽逾萬來電 國際防止自殺協會訂定每年9月10日為世界防止自殺日。香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心聯同生命熱線公布香港最新的自殺數據。據死因裁判法庭提供的數據，中心估計2022年香港的自殺率為14.5，呈現上升趨勢，比上一年增加17.9%。按世界衞生組織建議，經全球人口年齡結構調整後，2022年的標準化自殺率估計為10.6，略高於2019年的國際水平9。

近年，青少年自殺事件引起各界關注。15至24歲的青少年自殺率在2014年的6.2急劇攀升至2022年的12.2，創下了歷史新高。其中低學歷與失業人士的自殺風險最為突出，失業人士比就業人士的自殺風險高15.5倍，而低學歷人士比高學歷人士的自殺風險高4.37倍。

社會劇變經濟不穩壓力大增 預防自殺已成為全球關注的公共衞生議題，防止自殺研究中心總監葉兆輝說，面對社會急劇轉變，本港經濟仍然處於不穩狀態，很多都市人產生無形壓力。「生命熱線」執行總監吳志崑說，香港的自殺問題愈趨嚴重，尤其在這幾年全球經歷巨變，面對各種挑戰，民生和經濟備受衝擊，市民的精神健康大受影響，令生命熱線的服務需求急劇上升，每月平均接聽逾萬個來電，而青少年來電中，有16%面對就業及經濟困難（包括失業），值得關注。

生命熱線服務使用者「魚蛋」分享個人經歷，因童年遭受家暴而患上抑鬱症，加上學歷不高，就業情況不理想。認識生命熱線後獲社工悉心輔導，病情逐漸穩定，及後於機構兼職，回復正常生活。

中心及生命熱線指出，踏入疫後時代，失業率隨經濟復甦下跌。大環境雖變好，卻令一群仍然失業的年輕人產生更多負面情緒及失去自信心，低學歷及低技術的待業青年尤其沮喪，眼見身邊朋友逐漸找到工作，自己卻仍然「無工開」；加上競爭力不足，更見前景一片暗淡，甚至引發精神健康問題。機構建議政府為低學歷人士提供更多進修機會、培訓服務、職業教育、就業支援計劃等措施，扶持這群年輕人提升技能，為他們增加向上流動的機會，令待業青年重拾盼望。