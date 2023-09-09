3公園辦藝術市集 吸引港人外出

【本報訊】除了發展夜市谷消費，港府亦於維多利亞公園等多個公園，在日間籌辦藝術市集，售賣手工藝術品及提供藝術體驗活動，吸引市民外出，暢遊公園的同時參觀傳統和新興手工藝品和藝術服務攤位。

賣手工飾物 設攝影素描服務 康樂及文化事務署表示，維園由下周日（10日）至明年8月25日期間，逢星期日及公眾假期的朝10晚6，在公園的音樂亭舉行「藝趣坊」。場內設有10個攤位，除了展出及售賣各種精緻手工藝品，例如布藝、皮革和飾物等外，亦提供攝影和書法等藝術服務。

除維園外，「藝趣坊」亦分別在另外兩個大公園舉行，其中香港公園「藝趣坊」由即日起至12月31日，逢星期六、日及公眾假期由中午12時至下午6時，在茶具文物館旁的戶外地方舉行，場內設有手工藝品（如木製品和飾物）和藝術服務（如人像素描和攝影）共10個攤位。

而九龍公園「藝趣坊」則由即日起至明年5月26日，逢星期日及公眾假期下午1時至7時在公園長廊舉行。場內共設有16個攤位，展出及售賣布藝和花藝飾物等手工藝品，以及提供繪畫及人像素描等藝術服務。「藝趣坊」旨在培養市民對藝術的興趣，提高本港的文化藝術氣息，增加遊人的遊園樂趣。而市民參觀「藝趣坊」的同時，可一併遊覽公園其他設施，歡度假日。