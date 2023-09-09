馬頭角馬鞍山分區計劃大綱核准

【本報訊】行政長官會同行政會議核准馬頭角分區計劃大綱草圖，城市規劃委員會發言人說，該核准圖提供法定土地用途規劃綱要，為馬頭角地區的發展及重建提供指引。規劃區佔地約139公頃，位於九龍中部，在九龍城區範圍內。該區北面以東頭村道和東正道為界，東至土瓜灣道和旭日街，南連銀漢街和新柳街，西達天光道。

該核准圖載有馬頭角分區計劃大綱草圖編號S/K10/29所作出的修訂，涉及修訂位於龍崗道40號一幅劃為「政府、機構或社區」地帶用地的建築物高度限制，由3層高修訂為主水平基準上45米，落實城規會都會規劃小組委員會就一宗根據第12A條作出申請所作的決定。大綱圖亦顯示一幅被市區重建局衙前圍道／賈炳達道發展計劃核准圖所取代的用地。

鞍駿街一用地改劃住宅 此外，行政長官會同行政會議亦核准馬鞍山分區計劃大綱草圖，該核准圖提供法定土地用途規劃綱要，為馬鞍山地區的發展及重建提供指引。規劃區佔地約814公頃，位於新界東部吐露港南岸一帶。該區東面及南面以馬鞍山郊野公園為界，北抵吐露港，西臨沙田海。

該核准圖載有馬鞍山分區計劃大綱草圖編號S/MOS/25所作出的修訂，涉及把位於鞍駿街的一幅用地由「其他指定用途」註明「酒店」地帶改劃為「住宅（甲類）12」地帶；把位於白石陸岬西南部及東南部的兩幅用地分別由「綜合發展區（2）」及「綜合發展區（3）」改劃為「住宅（丙類）4」地帶及「住宅（丙類）5」地帶，以反映已完成的住宅發展；以及把位於馬鞍山路的一幅土地由「其他指定用途」註明「行人天橋附設零售設施」地帶改劃為顯示為「道路」的地方。