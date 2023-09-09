衙前圍道賈炳達道發展草圖獲批
【本報訊】行政長官會同行政會議已核准市區重建局衙前圍道/賈炳達道發展計劃草圖。城市規劃委員會發言人表示，該核准發展計劃提供法定土地用途規劃綱要，為落實市建局衙前圍道／賈炳達道發展計劃提供指引。
增綠化空間 建綜合住宅
發展計劃區佔地約3.7公頃，指定為「住宅（甲類）」地帶、「政府、機構或社區」地帶及顯示為「道路」的地方。發展計劃旨在透過非原址重建各項現有的政府、機構或社區設施，把現有政府、機構或社區用地與毗鄰地方規劃作綜合住宅發展，並且提供低密度零售設施及門戶廣場，以全面重新規劃衙前圍道/賈炳達道一帶的土地用途。此外，在該區範圍內亦將增設政府、機構或社區設施及地面綠化多元空間，以滿足社區需要。
發展計劃核准圖編號S/K10/URA3/2現置於城規會秘書處、規劃資料查詢處、九龍規劃處及九龍城民政事務處，讓公眾於辦公時間內查閱。發展計劃核准圖複本亦於北角及油麻地地圖銷售處發售。市民可於城規會網頁（www.tpb.gov.hk）瀏覽該發展計劃。
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