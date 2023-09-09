衙前圍道賈炳達道發展草圖獲批

增綠化空間 建綜合住宅

發展計劃區佔地約3.7公頃，指定為「住宅（甲類）」地帶、「政府、機構或社區」地帶及顯示為「道路」的地方。發展計劃旨在透過非原址重建各項現有的政府、機構或社區設施，把現有政府、機構或社區用地與毗鄰地方規劃作綜合住宅發展，並且提供低密度零售設施及門戶廣場，以全面重新規劃衙前圍道/賈炳達道一帶的土地用途。此外，在該區範圍內亦將增設政府、機構或社區設施及地面綠化多元空間，以滿足社區需要。