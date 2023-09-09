第二季運輸進出口貿易表現疲弱

【本報訊】多個服務行業在今年第二季的業務收益按年錄得雙位數升幅，例如住宿、銀行業等，但與上一季比較，仍有約一半行業錄得不同程度的跌幅，尤其運輸業。港府稱是外圍環境因素拖累，展望影響會持續。

住宿銀行業收益升 政府統計處昨日發表的業務收益指數的臨時數字顯示，今年第二季與去年同期比較，不少主要服務行業以價值計算的業務收益均錄得雙位數升幅，其中住宿服務業升幅最高，達45.5%；其次為銀行業，上升31%；而膳食服務業上升24.3%；零售業上升17.5%，行政及支援服務業上升16%。

不過，運輸業、進出口貿易業、速遞業及批發業的業務收益同期則錄得雙位數跌幅，最嚴重的運輸業跌幅達24.9%，其他行業亦跌逾10%。而按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益同期按年上升逾3.8倍，而電腦及資訊科技服務界別的業務收益亦按年上升6.5%。

至於按季比較，約一半主要服務行業於今年第二季的經季節性調整的業務收益，較今年首季均錄得不同程度的跌幅。當中，批發業及速遞業的業務收益分別下跌6.2%和4.7%。另一方面，住宿服務業的業務收益同期則上升15.4%。

港府表示，受惠於訪港旅遊業和本地消費需求繼續復甦，今年第二季不少服務行業的業務改善，尤其是住宿服務業、電影業。然而，在外圍環境困難下，部分服務行業的業務下跌，尤其是水上運輸業、進出口貿易業。當局展望，訪港旅遊業復甦及正面的本地消費氣氛短期內會繼續惠及面向本地的服務行業，但環球經濟情況困難將繼續拖累外向型的服務行業。