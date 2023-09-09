九巴廠褪車撞斃同事 工會質疑超泊累事

取車指引難操作 引擎聲響減警覺 九巴九龍灣車廠前日發生致命意外，一名車長懷疑被一輛正倒車的巴士撞斃。香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠質疑，今次事件或與車廠環境有關，因九巴車廠缺乏泊車場地。他以九龍灣車廠為例，估計超泊一半，部分巴士需在行車通道停泊，車長取車時需要在車隙之間出入，加上巴士車身較長，取車經常需要倒車，工作環境非常不安全，容易造成意外。

郭志誠表示，死亡個案一宗都嫌多，九巴雖然有取車指引及標準，但實際操作未必配合指引。在黑暗環境下，照明範圍亦不夠廣角，情況危險，加上車長取車時，四周亦有很多引擎聲，容易令人降低警覺性，他期望政府及九巴認真解決。而車長回車廠報到，一般只有5分鐘時間準備就要出車，準備不足，或會令車長較為心急及緊張。他建議政府為巴士公司提供地方作停車之用，巴士公司亦應給予司機充裕時間準備。

九巴：政府早知泊位不足 九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕則再次代表公司，向身故的車長及家屬表達難過及哀痛，並承諾會提供適切協助。他承認九巴泊位的確有不足夠的情況，九龍灣車廠在晚間收車後的使用率非常高，可泊的空間都用盡，從營運角度來說並不理想。九巴作為巴士營辦商，並沒有能力尋找巴士泊位，而政府亦一直知道泊位不足，他期望今次事故後，與當局加強溝通，盡快解決問題。

泊車高度或阻擋部分光度 簡強調巴士車廠環境有足夠的安全措施及指引，天台亦有足夠照明系統，以及清晰的行車線，九巴亦不時檢討運作指引，而照明系統光度是高於政府要求標準；不過，巴士泊車高度有可能會阻擋了部分光度。至於員工制服的設計及顏色，則是在工會沒有反對及政府批准下才使用。