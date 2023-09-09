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警察學院淹浸 划獨木舟尋失物

人員在學院內划獨木舟。 人員在學院內划獨木舟。
人員在學院內划獨木舟。
【本報訊】昨日早上黑色暴雨警告信號生效下，全港多區均有傾盆大雨。其中港島黃竹坑海洋公園道18號香港警察學院亦不能幸免，源源不絕的洪水湧入學院，不但淹浸多處範圍，多艘獨木舟更被雨水沖走，漂散至不同地方。期間，人員在學院內划着獨木舟，設法尋回被沖走的獨木舟。
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