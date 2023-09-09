9月9日(六)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月09日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
警察學院淹浸 划獨木舟尋失物
人員在學院內划獨木舟。
【本報訊】昨日早上黑色暴雨警告信號生效下，全港多區均有傾盆大雨。其中港島黃竹坑海洋公園道18號香港警察學院亦不能幸免，源源不絕的洪水湧入學院，不但淹浸多處範圍，多艘獨木舟更被雨水沖走，漂散至不同地方。期間，人員在學院內划着獨木舟，設法尋回被沖走的獨木舟。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230909-0909_00176_066/警察學院淹浸--划獨木舟尋失物
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc