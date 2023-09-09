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坪朗村泥水洶湧 撲周邊村屋
大量洪水由山上湧下。
【本報訊】鑑於本港天氣持續惡化，天文台於前日深夜11時05分，發出黑色暴雨警告信號。在黑雨警告生效超過10小時後，全港多區均被洪水侵襲。期間新界北部更成為重災區，其中大埔區情況特別嚴重，而在林錦公路坪朗村，有大量雨水夾雜沙泥，洶湧澎湃不斷沿山路湧出，恍如激流般直撲向周邊村屋。
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