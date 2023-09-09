淺水灣路陷 私家車墮深坑

【本報訊】昨日早上約8時，黑色暴雨警告信號生效期間，港島南區淺水灣道往深水灣方向、近香島道迴旋處對開行車路，其中一段路面地底，疑因不斷被洪水衝擊及淹浸，路面突然下陷，路陷面積約3米乘4米，並有一個約兩米深的泥坑。期間，一輛私家車駛至上址墮入坑中，車上人士一度被困，其後自行爬出車廂並無受傷。