深圳排洪量超預期 港6鄉村緊急撤離

羅湖停工全市停課 生活陷困可申救助 本港及深圳慘遭暴雨侵襲，港府前日深夜公布接獲深圳當局通知，指深圳水庫昨凌晨排洪，提醒新界部分地區可能水浸。水庫於零時15分開始排洪，初時稱洩量較小，但後來卻指因連續降雨，水庫水位超過汛限水位，經研究後於凌晨3時15分調整排洪流量至每秒120立方米。而港府指北區民政事務處在凌晨前特別安排車輛，接載了6條可能受水浸影響鄉村的村民前往庇護中心暫住。執法部門共接獲718宗求助，民安隊調派3隊水災拯救隊。

早接通知 當局稱採適當措施 對於市民關心排洪影響，港府在聯合記者會上表示，北區民政事務處，渠務署、消防處、水務署及社會福利署等政府部門已獲通知，採取適當措施。根據現有機制，深圳排洪應在3小時前通知，若未能也會盡快通知，在排洪前接獲通知，也和其他相關部門採取適當措施。排洪對深圳和本港也屬於安全保障措施，也在原定計劃之中，見到本港河道水位並未因排洪上升到海堤水平，水浸似乎與深圳排洪也未有直接關係。

蓮塘文錦渡口岸水浸暫停服務 口岸方面，受強降雨影響，蓮塘口岸、文錦渡口岸地下設備間水浸，部分設施設備受損。經深港兩地協商，即時起暫停上述兩口岸通關服務，直至另行公告。口岸暫停服務期間，供港鮮活食品車輛需轉行皇崗口岸，其他貨車可轉行深圳灣口岸。文錦渡、蓮塘口岸，私家車可轉行皇崗、深圳灣口岸。深圳市氣象台消息指，該市7項雨量紀錄，打破1952年有氣象紀錄以來歷史極值。市政府宣布，市民如因暴雨災害令基本生活陷入困境，可在3個月內申請急難型臨時救助。

深圳全市常規巴士等暫停開往羅湖火車站；白雲機場小面積取消航班，深圳機場部分航班延誤。羅湖區企事業單位和居住在羅湖區的居民停工一天。珠海同日亦發布暴雨紅色預警，全市停課。深圳宣布全市停課，地鐵部分路線暫停營運。深圳市氣象台昨午2時將全市暴雨紅色、暴雨橙色預警信號降級為黃色。

深圳市應急管理局防災減災處處長王常效表示，深圳水庫的水洩洪以後，沿着深圳河排到深圳灣並去到大海，洩洪時間主要是根據降雨時間來確定，可能要持續大概10個小時以上。在羅湖區部分路段因積水嚴重，不少車輛堵塞，部分車主將車停在路邊等待雨勢變小，有關部門派員在場值守並疏導交通。

有深圳居民指，洩洪後水浸情況在清晨已有改善。內媒指，龍崗區中心城路面情況基本恢復，另有雨水倒灌停車場。鹽田、坪山、光明等多區調動資源，連夜全面排查整改轄區內危舊樓、地質災害隱患點、地下空間、易澇積水點、在建工地等重點部位，並開展警戒工作。