環團疾呼減碳 緩解極端氣候

【本報訊】世紀暴雨令本港一夜變汪洋，有環保團體擔心極端天氣已成為氣候暖化的「新常態」，威脅市民生命及經濟損失，促請港府加強應對氣候變化，包括全面評估將面對的挑戰、加強沿海防洪基礎設施，亦推動大眾減碳，避免發生氣候災難。

加強沿海防洪基礎設施 香港地球之友昨日表示，本港遭遇1884年有紀錄以來最嚴重降雨，而黑色暴雨警告最長生效時間亦同破紀錄，城市一夜間變汪洋。極端天氣已成為氣候變化下令人堪憂的「新常態」。而隨着溫室氣體排放令全球氣溫不斷上升，颱風、熱浪、暴雨等極端天氣愈趨頻繁和嚴重，將為人類帶來嚴重的生命威脅和經濟損失。

為了減緩和適應氣候變化，環團敦促政府加強應對氣候變化的決心，包括須全面評估本港氣候的脆弱性和承受能力，針對制訂相應的氣候政策和措施；亦需加強沿海防洪基礎設施、採取「海綿城市」措施、實施基於自然的解決方案等，增強城市應對極端天氣的能力。

另外，地球之友認為全港需致力減碳，緩減氣候變化，包括加快淘汰化石燃料，與內地合作開發可再生能源資源；減少食肉等。環團指全球暖化導致極端天氣頻繁發生，氣候變化對全人類構成嚴重威脅。政府必須將減碳視為首要目標，各部門必須共同制訂全面的氣候政策，防止不可逆轉的氣候災難發生。