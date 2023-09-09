雨後易染類鼻疽 忌接觸泥水

【本報訊】香港遭逢大暴雨，因應近日本港受超強颱風「蘇拉」以及颱風「海葵」帶來的暴風雨影響，衞生署衞生防護中心昨再次提醒市民，特別是高風險群組例如長期病患者，盡量避免接觸土壤或泥水，以免感染類鼻疽病菌。

類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。本港今年共錄得9宗類鼻疽個案，去年共錄得46宗個案。因應去年出現的類鼻疽個案，衞生防護中心及水務署已採取一系列的預防及監察措施，包括在全港所有配水庫的通風口加裝高效能空氣過濾網、加強食水的餘氯含量、持續監測配水庫及用戶水龍頭食水的餘氯含量，並加強健康教育和監測感染個案。至今包括於颱風及暴雨後所進行的監測結果未有出現異常情況，而食水水質監測的結果亦一直符合香港食水標準。

病菌暴露地面 隨風散播 中心指，類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病。類鼻疽伯克氏菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土。人類可能通過接觸受污染的土壤和水源（尤其是經皮膚損傷/傷口）、吸入受污染的微塵/水滴和飲用受污染的水而受到感染。長期病患者及免疫力弱人士有較大機會受感染。

根據資料，在颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會暴露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令感染個案於颱風或暴雨後較常出現。