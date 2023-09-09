工程師促全面審視基建韌性

【本報訊】本港遇上500年一遇的暴雨，多區受災。香港工程師學會指出，本港的渠務系統僅能抵禦「200年一遇」的雨量，今次暴雨過於嚴重，政府或需更全面審視本港的基礎建設設計。本港近年有多項新基建工程，面對全球氣候變遷帶來的極端天氣，政府應由基礎建設的靭性着手，例如參考外國建設更多有效排洪的地下空間建設，提高排洪能力。

倡增設地下空間供排洪 工程師學會岩土分部上任主席卓子然表示，基建發展需要有足夠靭性來適應不同緊急情況，而在硬件方面，本港雖有建設不同地區的蓄洪池等，但仍有成本或地理問題限制，建設大型排水渠及蓄洪池「唔係區區都有咁多地方」，建議可參考荷蘭設置地下空間，在好天時可用作球場或公園等休憩空間，下雨時則用作蓄水之用。

卓子然又建議，政府需審視維修保養的策略，例如保養密度是否要加強，今次緊急事件正是好機會去審視本港基礎建設的靭度。至於是否應升級渠務系統，以便應對日後的極端天氣，卓則稱留待政府去解答；工程師學會會長李志康表示要平衡經濟、風險等各項因素再一併考慮。

至於多區水浸，是否與超強颱風「蘇拉」襲港後，未及清理路面堆積物，造成渠道阻塞有關；該學會則認為兩者並無關係，學會執行委員陸偉霖解釋，柴灣、黃大仙等地的水浸情況嚴重，與山勢有關，其特別地形加上降雨量特別多，才會導致水浸。