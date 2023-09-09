梁榮武：無法提前預測暴雨走向

梁榮武

【本報訊】大暴雨突襲令不少市民措手不及。對於有市民斥天文台沒有提早發出警示，天文台前助理台長梁榮武昨日坦言，現今科技仍然沒法提前預測暴雨走向，而今次事件反映全球暖化引致極端天氣。前天文台台長岑智明亦撰文表示，近年暴雨紀錄頻密被打破，暴雨及洪水所帶來的氣候風險不斷增加，建議政府借鑑海外經驗，為基建和物業做風險評估、制訂應急措施、提高民眾防災意識等。

梁榮武表示，暴雨發展千變萬化，以現今科技無法提前預測暴雨走向，故需要等到臨近前半小時至一小時，才能向市民發出警示。梁又稱，天文台需要平衡市民期望及誤報風險，若早發出警示可能會導致誤報，即便天文台事前已提醒本港會受到颱風「海葵」殘餘低壓槽影響，但仍無法預測出是次極端暴雨。

岑智明倡編製危險地圖防災 梁提醒市民，10號風球「蘇拉」及是次破紀錄的暴雨，均反映全球暖化引致極端天氣，應將今次事件視作警告，呼籲市民減碳。

岑智明亦指出，近年本港雨量紀錄頻被打破，且幅度相當驚人，建議政府借鑑外國經驗，例如日本政府所編製的危險地圖，水浸災害包括洪水，評估按千年一遇的極端情況作為標準。