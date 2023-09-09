上環銅鑼灣兩翁墮海溺斃

【本報訊】黑雨襲港滿目瘡痍，銅鑼灣及上環先後有兩人墮海溺斃！昨日上午11時許，上環干諾道中168至200號對開海面有人墮海遇溺，救援人員接報趕至，迅速救起一名姓池（79歲）老翁，他獲救時陷入昏迷，送院搶救後惜告不治。據悉，池翁任兼職保安員，與印尼籍妻子居於鰂魚涌。昨日清早7時前，池翁前往大坑上班，其妻子約近9時許發送訊息予他，惟他沒有任何回覆。直至消防巡邏船在港澳碼頭對開，發現他在水中漂浮，始知他發生事故。

此外，昨日上午10時許，一名男子姓羅（87歲）老翁，被發現於銅鑼灣避風塘、距離岸邊約兩米海面載浮載沉，他被救起後送院搶救，惜最後不治。據悉，羅翁為退休人士，與家人居於北角，身上有身份證。人員經調查後與其妻兒聯得聯絡，得悉羅翁患糖尿病多年，近期更患上抑鬱症。昨日清晨5時，羅妻在家中最後見到丈夫，而大廈保安員於5時許目睹羅翁離開寓所，並提醒他當時正值黑色暴雨，惟羅未予理會離開大廈。初步調查發現，羅在家中留有遺書，叮囑家人把其骨灰撒在花園，案件沒有可疑，列作「自殺」處理。

沙田男工疑遭沖走失蹤 另外，昨日凌晨1時許，一名32歲印尼籍男工人，在沙田九肚山紅橋里一獨立屋維修花槽期間，花槽疑不堪洪水衝擊受損下陷，男工更疑遭洪水沖走失蹤。消防人員隨即在附近溪流的上、中、下游及馬料水一帶搜救。至中午，跨部門派員加入搜救，消防「災難應變救援隊」繼續搜索，並派出蛙人、潛水支援船及搜救犬協助。同時，政府飛行服務隊直升機奉召在附近城門河一帶，沿河進行高空搜索，惟暫時未有發現，案件列作「搜查及救援」處理。