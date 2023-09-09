今年首個 黑雨史上最長 1晚落3個月雨量

連夜暴雨，本港多處水浸、洪水氾濫，更打破多項紀錄。香港天文台總部前晚11時至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年有紀錄以來的最高紀錄；而是次黑色暴雨警告的生效時間亦超過16小時，打破1999年8月23日5小時47分鐘的紀錄，成為本港歷來黑雨最高維持時數紀錄。天文台昨日隨即推出新一輯雷暴相關災害的電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，期望提高市民對雷暴的認識及防災意識。

本港自前晚9時25分發出黃色暴雨警告信號，25分鐘後改發紅色暴雨警告信號，到11時05分再改發黑色暴雨警告信號，天文台總部雨量及黑雨發出時間同破紀錄。

部分地區超過600毫米雨量 天文台指，截至昨晨5時的過去24小時，本港大部分地區雨量超過100毫米，港島、九龍、新界東北更錄得超過400毫米雨量，部分地區錄得超過600毫米雨量，為全年平均總雨量四分之一。天文台表示，暴雨是由於與颱風「海葵」殘餘相關的低壓槽，而於昨晨1時10分發出更新新界北部水浸特別報告。

掛逾16小時 破紀錄兩倍多 天文台前晚發出今年首個黑色暴雨警告信號後，直至昨午3時40分才除下，黑雨警告維持16小時35分鐘，持續時間較1999年月23日的5小時47分鐘多逾兩倍，同樣創歷來黑色暴雨警告信號維持最長時數紀錄，登頂成本港最強黑雨。