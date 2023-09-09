港鐵清淤員工浸過頸 議員憂高風險

【本報訊】在「黑雨」下，多個港鐵站出現嚴重水浸。身兼香港鐵路職員工會總幹事的議員陸頌雄昨在社交平台貼文及上載照片，強調非常關注港鐵管理層於凌晨時分，要求港鐵前線職員在水浸過頸，在持續超級暴雨的情況下清理及排查淤塞。

陸頌雄指港鐵的維修員工不是消防員也不是潛水員，面對此等嚴重的天然災害，在沒有足夠的器材和技術下進行此類作業，實屬高度危險，隨時面臨沒頂之災，亦難以即時解決問題。由於涉及安全問題，他表明會立即去信要求港鐵解釋情況，亦會要求勞工處介入調查，相關做法是否符合職業安全的相關法規。

港鐵稱因正蹲下處理水井 曾任職港鐵站務經理的議員張欣宇指昨日凌晨兩點收到港鐵員工通知，指有管理層突然要求他們趕往黃大仙站協助清走積水，他認為當時雨勢十分惡劣，雨水不停湧入，港鐵職員根本無法清理積水，於是他即時聯絡港鐵高層。他表示，今早收到港鐵人員在觀塘綫隧道處理積水的照片，感到失望及憤怒，將會在立法會鐵路事宜小組跟進到底。

港鐵回應指，據初步了解，為保障安全，在進行有關維修工作前，所屬路段已做好隔電措施，期間港鐵相關人員一直密切監察有關情況，並與前線維修人員保持緊密溝通，在確保安全的情況下進行有關工作。目前仍有大量相關的善後處理工作在進行。據悉，事發時工程人員正蹲下來處理水井，因此照片所見，看似水深及頸。

實際上，香港鐵路工會聯合會亦發表聲明，指網上流傳多張隧道內的相片，多名港鐵員工在水深至心口的隧道中進行工程，該工會即時向管方關注該等員工的安全，管方亦向工會確認圖片的真確性，指已向員工提供足夠的保護裝備及支援，並已作出評估，確認員工處理工作時會在安全環境下進行。

該工會又重申，有關安排並不理想，要求港鐵以員工安全為首要考慮，在任何工程都需在安全的情況下進行，尤其相片亦看不到員工有任何保護裝備，該工會再次呼籲員工工作時注意個人人身安全。