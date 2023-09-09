市民質疑解說不足 官歸咎雨勢難捕捉

【本報訊】受颱風「海葵」相關低壓槽影響，本港出現廣泛地區水浸，公共交通嚴重受阻，惟政府昨指停課卻沒有公布停工安排，一再重申極端情況等同8號風球安排，強調工作安排不是「一刀切」，而以往8號風球之下安排「行之有效」，如僱主認為有必要情況和員工商討，需要注意員工個人安全問題、有沒有交通工具等，亦指安排「唔係新嘅嘢」，勞工及福利局局長孫玉菡亦提醒僱主不應無故處分和解僱僱員，扣減年假、勞工假及休息日。

昨日仍有市民上班，被問到是否因政府解說工作不足夠，期間也未有官員出來發言，政府回應指香港從未遇過此次情況，不同部門在夜晚「不停咁做」，惟雨的可預計性非常低，指「好想掌握到（雨勢），但係呢個雨真係好難（預測）」，整晚也有一路提醒市民有關情況，當局承認可以「做得更好」，但強調大雨預測性和風暴不可以「同日而語」，也從未試過「咁大同咁急」嘅雨。

未發緊急警示 辯指市民應清楚 港府不斷指大雨的預示性低，情況十分突然，故無法如颱風般提前預警。被問到為何不使用造價1.5億元的短訊緊急警示系統，當局指天文台在不同時段發出不同警示和發出黑色暴雨警告，市民應該好清楚情況。政府也指認為是次發放訊息渠道足夠，用現有渠道能「更加聚焦」，但認同要多從安全系數去思考，將預警資料發放得更多更準，又指用甚麼方法發放訊息，在於如何讓市民更好接收到，相信今次市民一路留意黑色暴雨的取消和延續、市民亦「好留心」資料發放。

被問到為何到在前晚已開始降暴雨，卻在昨午才有問責官員交代。政府指港府首要任務要確保對於事件處理，包括調配人手裝備，強調「時間畀我哋唔多」，但同意對「沒有最好，只有更好」的追求，指發生事件後「部署冇停過」，他又希望大家明白今次水浸係因為雨量，政府已經「想盡所有方法」令事件傷害更少。