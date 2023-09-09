勞處宣布極端情況 打工仔焗上班徬徨

安排僅屬提醒 未立法亂象紛呈 雖然勞工處昨晨7時10分發出「極端情況」下的工作安排，提醒僱主，除必要人員外，不應要求僱員返回工作地點上班，惟此舉引發多個工會及政黨不滿，更有議員直指「極端情況」指引是無牙老虎，應立法規定在惡劣天氣下停工安排，亦有政黨指市民對「極端情況」指引並不熟悉，非常倚賴政府發放的訊息，可惜今次政府訊息混亂，以致不少市民在暴雨下狼狽上班。

具工會背景的陸頌雄指出，發現無論是昨日的黑雨或上星期的10號風球，很多連鎖店仍然如常營業，除了向這些緊守崗位的員工表示敬意之外，他認為當局應該思考，這些非緊急的服務性行業是否應該要求員工上班，而大企業也應交代在「極端情況」下上班，有否向員工提供特別交通津貼如未能上班者是否會扣人工、假期或勤工獎等。

議員黃國與陸同屬一個工會，黃亦指暴雨造成廣泛地區水浸，黃大仙中心及港鐵站成澤國，觸目驚心。他表示，在如此惡劣天氣下，市面所見，仍有不少食肆等服務業打工仔女趕上班，他們的安全情勢令人憂心。

無奈冒生命危險 政府今早宣布停課，但沒有就是否停工作出決定，只是一貫提醒僱員按同僱主訂立的安排而定。黃指過去多年來一直要求政府立法訂定惡劣天氣停工安排，但政府至今未有聆聽勞方建議，作出確切決定，致使今次仍見處於弱勢的一般打工仔冒生命危險趕返工，故對此表示不滿和失望，促請政府盡快就停工安排進行立法。

根據颱風及暴雨警告下工作守則，沒有禁止僱主在黑色暴雨下要求員工上班。屬另一工會的議員林振昇認為當局應該釐清，在極端情況下僱主可否要求員工上班及工人假期的安排。他也對極端情況下要求員工上班，如若街上水浸嚴重，是否安全以及有否機會違反法例有疑問。

有民主派政黨指政府清晨表示「呼籲僱主應參考八號風球下的工作安排」，令不少僱員感到無所適從，在擔心僱主不接受「呼籲」下，而繼續出門上班，又指市民非常倚賴政府發放的訊息，可惜今次政府訊息混亂，以致不少市民在暴雨下狼狽上班。該黨又批評政府在清晨時間已知悉多項交通工具暫停服務或服務受影響，多處地方水浸，但政府漠視市民實際面對的危險及困境，發出模糊不清的指引及訊息，該黨認為政府應在清晨清楚宣布全港停工，以減少社會混亂情況。