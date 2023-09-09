柴灣停車場滿瀉 筲箕灣山崩堵路

【本報訊】世紀雨災破壞力席捲全港！前日深夜黑色暴雨警告信號生效後，柴灣區不消片刻恍如澤國，在水浸黑點柴灣道及環翠道一帶水流湍急，洪水持續沿環翠道湧下如山洪暴發，淹浸部分停車場。其中，環翠商場停車場首當其衝，多名車主先後涉水抵達冀能「救車」，惟因有車輛駛離停車場時「死火」，冒起白煙而「走唔甩」，另有車主趕至時，其座駕已幾近沒頂。據網上照片可見，水位直逼停車場兩米的高度限制，多部車輛被淹沒相信全部「報銷」。

在黑雨侵襲一夜後，環翠道積水昨晨大致退卻，惟環翠道和環翠里部分路面被沖毀，雜物遍布。有巴士因暴雨而需臨時停泊路邊，巴士公司需派人協助清理和移走巴士。有居民昨晨到停車場檢查座駕情況，指前晚9時許雨水已從環翠道洶湧而下，明顯是暴雨成災，相比上周10號颶風，形容前晚暴雨來得突然。居民均狠批政府預報不足，認為應對工作存有嚴重疏忽。

耀東邨爆水管 居民需落街取水 另外，筲箕灣耀興道耀東邨耀貴樓對開山坡在昨日凌晨發生山泥傾瀉，多塊巨石夾雜沙泥由山坡傾瀉而下，其中一塊直徑更逾兩米，泥石掩沒一段50米乘10米的道路。由於有車輛遭山泥波及，擔心有市民被掩埋或被困，救援人員接報趕至，隨即封鎖有關路段進行搜救，最後證實無人被困或被埋。至昨日早上，上址山坡不時有零星泥石滾下，道路滿地泥漿，有工人在場清理善後。雪上加霜的是，耀東邨有4幢樓因爆水管停食水，居民需落街取水。