黃大仙水浸黑點 預防清淤樣樣唔掂

居民陳先生坦言，每當打風落雨，黃大仙一向是水浸黑點。他質疑領展及港鐵的事前工夫不足，而政府責無旁貸，結果大家卻缺乏溝通協調，沒有在商場門口加設排水渠，以致北館嚴重水浸。他又認為，現場只有一架流動泵水車，並不足夠疏導洪水，建議政府應在每個水浸重災區預留數輛泵水車。

居民曾先生則稱，淹沒北館相信與早前打風出現垃圾淤積有關，批評港鐵及領展未有做好預防措施，加設防水閘等。他的貨車停泊於北館地下停車場，奈何受暴雨影響，未能到場視察，由於其地理位置低於龍翔道，故早已有愛車被淹沒的準備，幸好沒有淹沒。居民黃先生受暴雨影響不用上班，帶同家人到北館看奇景。他形容「估唔到依家仲未退水」，因十多年前落大雨時，的確試過有洪水湧入港鐵站，但湧入商場，甚至把整層淹沒則是首見。對黑雨下突如其來的假期，在旁的女兒表示：「可以嚟睇水浸」。